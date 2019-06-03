На поляну для декораций в сельце Михайловском в дни Пушкинского праздника привезут четыре фуры сена

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-03T18:25:26+03:00

Из сена построят лабиринт, скульптуру зайца и другие декорации

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Стога сена, лабиринт из 750 тюков сена, в котором нас ждет масса сюрпризов, вплоть до встречи с живым медведем, снова поставят на поляне в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, рассказал художественный руководитель мероприятия Гедеминас Таранда.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвященной программе предстоящего праздника, четыре художника из Москвы, создадут из сена трехметрового зайца, кровать размером 6 на 3 метра.

- Поставим паровозик из Ромашково тоже из сена, на нем можно будет ехать и валяться, - рассказал Гедеминас Таранда. - Будут стадо быков из сена.

По словам худрука Дней пушкинской поэзии , сена для декорации на праздник в Псковской области не хватает, поэтому его привезут из Смоленска. Всего привезут 4 фуры сена.

В связи с тем, что погода обещает быть жаркой и сухой, для безопасности детей и взрослых, Гедеминас Таранда отметил, что на празднике не курят , и не пьют.

На поляне в сельце Михайловском праздник пройдет 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU