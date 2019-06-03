2019-06-03T18:25:26+03:00
Общество

На поляну для декораций в сельце Михайловском в дни Пушкинского праздника привезут четыре фуры сена

Из сена построят лабиринт, скульптуру зайца и другие декорации
Василиса Алексеева
Поделиться:
Сено на поляне полюбилось псковичам и гостям праздника.Сено на поляне полюбилось псковичам и гостям праздника.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Стога сена, лабиринт из 750 тюков сена, в котором нас ждет масса сюрпризов, вплоть до встречи с живым медведем, снова поставят на поляне в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, рассказал художественный руководитель мероприятия Гедеминас Таранда.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвященной программе предстоящего праздника, четыре художника из Москвы, создадут из сена трехметрового зайца, кровать размером 6 на 3 метра.

- Поставим паровозик из Ромашково тоже из сена, на нем можно будет ехать и валяться, - рассказал Гедеминас Таранда. - Будут стадо быков из сена.

По словам худрука Дней пушкинской поэзии , сена для декорации на праздник в Псковской области не хватает, поэтому его привезут из Смоленска. Всего привезут 4 фуры сена.

В связи с тем, что погода обещает быть жаркой и сухой, для безопасности детей и взрослых, Гедеминас Таранда отметил, что на празднике не курят , и не пьют.

На поляне в сельце Михайловском праздник пройдет 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тестовом режиме начал работу единый Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове
В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона
Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста
Псковский драмтеатр может получить статус федерального учреждения
Гедиминас Таранда: Новое название Дней Пушкинской поэзии в Пушкинских горах символизирует расширение возможностей
Михаил Ведерников предложил создать в Псковской области театральную премию
Для гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских Горах выделят бесплатный автобус
«От фольклора до джаза»: В каких жанрах выступят артисты в Ганзейские дни в Пскове
Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»
В Великих Луках местного жителя осудили за продажу наркотиков через Интернет
Интерактивную игру «Ганзейское путешествие» представят в Изборске
В Печорах откроется органная академия и состоится гала-концерт ее выпускников
Детский городской лагерь откроется при Троицком соборе в Пскове
Невельская футбольная команда поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу
В Пскове завершился воздушный парад в честь 75-летия 334-го Берлинского авиаполка
В Пскове семь семей получили сертификаты и подарки в честь рождения детей
Губернатор Псковской области победил в дуэльном этапе практических стрельб на чемпионате региона
Эксперт: Талантливую молодежь активно поддерживают в Псковской области
Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших субъектов страны по работе с усыновителями
Иван Штылин: Проект «Спорт - норма жизни» реализуют в Псковской области
В Пскове задушившего свою жену таксиста осудили на 9 лет колонии строгого режима
На прогулку с собаками приглашает жителей Пскова зоозащитная организация "Шанс"