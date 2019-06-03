В тестовом режиме начал работу единый Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-03T18:26:59+03:00

Сергей Пайст также добавил, что Цент обслуживания будет работать как для простых жителей региона, так и для компаний. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Открытие единого Центра обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове откроется 7 июня. Но уже сегодня он работает в тестовом режиме, сообщил "Комссомольской Правде - Псков" директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

Он уточнил, что в настоящий момент здесь принимают посетителей сотрудники расчетно-кассового центра «Псковские коммунальные системы», а также идет корректировка квитанций.

А вскоре Центр будет работать в формате одного окна. И все желающие смогут здесь же заключить договор, получит консультацию по его сопровождению, произвести оплату или перерасчет, подать жалобу, либо внести предложения по улучшению качества услуг.

Сергей Пайст также добавил, что Цент обслуживания будет работать как для простых жителей региона, так и для компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU