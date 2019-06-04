Приехать на фестиваль пораньше советует худрук Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-04T11:15:31+03:00

В этом году доить корову не дадут. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Площадки заработают с 10 утра, поэтому приехать на поляну в музее-заповеднике "Михайловское" лучше заранее

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С раннего утра в деревне Зуево гостей будут ждать театральная постановка в исполнении кузнецов, а также столяры и гончары.

Об этом сообщил «Комсомольской Правде-Псков» художественный руководитель Дней пушкинской поэзии и русской культуры Гедеминас Таранда. Приятным бонусом для юных гостей фестиваля станет площадка с домашними животными. А для тех, кто пройдёт все площадки, организаторы фестиваля приготовили подарок — фирменную шляпу.

- Приезжайте раньше, успеете и воды набрать, и хрюшку обнять, — призвал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.

Зрелищным событием обещает быть и парад. Торжественное шествие начнётся в полдень 8 июня. Во главе колонны пройдут 220 человек в образах Александра Сергеевича Пушкина. Костюмы для них предоставит киностудия «Ленфильм». Далее проследуют остальные участники фестиваля. Парад завершится концертом.

Напомним, подробную программу мероприятия и схему размещения интерактивных площадок можно узнать на официальном сайте праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU