Приехать на фестиваль пораньше советует худрук Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
С раннего утра в деревне Зуево гостей будут ждать театральная постановка в исполнении кузнецов, а также столяры и гончары.
Об этом сообщил «Комсомольской Правде-Псков» художественный руководитель Дней пушкинской поэзии и русской культуры Гедеминас Таранда. Приятным бонусом для юных гостей фестиваля станет площадка с домашними животными. А для тех, кто пройдёт все площадки, организаторы фестиваля приготовили подарок — фирменную шляпу.
- Приезжайте раньше, успеете и воды набрать, и хрюшку обнять, — призвал художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.
Зрелищным событием обещает быть и парад. Торжественное шествие начнётся в полдень 8 июня. Во главе колонны пройдут 220 человек в образах Александра Сергеевича Пушкина. Костюмы для них предоставит киностудия «Ленфильм». Далее проследуют остальные участники фестиваля. Парад завершится концертом.
Напомним, подробную программу мероприятия и схему размещения интерактивных площадок можно узнать на официальном сайте праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU