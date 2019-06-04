2019-06-04T12:11:00+03:00
Общество

В Пскове объявили аукцион на строительство детского сада в районе Овсище

На строительство нового детского учреждения потратят более 213 миллинов рублей
Василиса Алексеева
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Дети будут рады новому саду.Дети будут рады новому саду.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове объявили аукцион на строительство детского сада на 270 мест на улице А. Алехина. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. Аукцион пройдет 24 июня.

Начальная, она же максимальная, цена контракта составляет 213 миллионов 520 тысяч 18 рублей. Детский сад построят на средства федерального бюджета, которые уже предусмотрены в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Детский сад построят по муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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