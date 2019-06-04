Псковский театр кукол может получить новое здание

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-04T11:48:24+03:00

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Кукольный театр города Пскова, который располагается в молельной купца Батова, может занять здание бывшего детского сада.

Предполагается, что театр получит здание на улице Свердлова, 40. С такой инициативой на встрече с театральными деятелями Псковской области 3 июня выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб подняла вопрос о здании. Директор обеспокоена тем, что из здания на улице Конной театр «могут выгнать». Старообрядцы Пскова настаивают на возвращении молельного дома, где сейчас располагается театр кукол.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал решить проблему.

-Я дам поручение, чтобы подсчитали затраты и будем тогда планировать ваш переезд, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU