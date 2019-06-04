Автобус "Новоржев-Псков" дополнительно заезжает на железнодорожный вокзал за пассажирами "Ласточки"

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-04T12:21:42+03:00

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Междугородний автобус №685 "Новоржев - Псков" дополнительно будет заезжать на железнодорожный вокзал

С 1 июня меняется схема движения междугороднего автобуса «Псков – Новоржев». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», схема движения изменилась 1 июня 2019 года.

Теперь автобус будет заезжать на железнодорожный вокзал областной столицы к прибытию поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга. Утром от вокзала автобус отправляется в 10:27, вечером - в 18:02. жители и гости города смогут сесть в автобус на остановке «Вокзал», буквально в двух шагах от перрона.

КСТАТИ

Три «Ласточки» ежедневно ходят из Пскова в Санкт-Петербург с августа 2018 года. В феврале 2019 года «Ласточки» впервые в одном маршруте соединили три областных столицы - Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

ИСТОЧНИК KP.RU