В Пскове начальник почты нового формата может наблюдать за качеством услуг в режиме реального времени

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-04T12:38:35+03:00

Почта на Запсковье должна обслуживать около 23 тысяч человек. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Современное отделение открылось на улице Труда, 49 на Запсковье

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На Запсковье появилось отделение почты нового формата.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, площадь нового почтового отделения составляет 203 кв метра. Планируется, что почтовое отделение сможет обслуживать 23 тысяч жителей разрастающегося микрорайона «Запсковье».

Почта нового формата оснащена системой электронной очереди. Это позволит уменьшить время ожидания в очередях. А начальник почты нового формата может в режиме реального времени наблюдать за качеством оказания услуг.

В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Он выразил благодарность руководству филиала ФГУП «Почта России» за повышение доступности почтовых услуг, особенно в быстроразвивающихся районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU