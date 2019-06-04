2019-06-04T13:06:27+03:00
Общество

В Пскове работодателей призвали заботиться о здоровье своих сотрудников

Заявление прозвучало во время семинара по вопросам реализации в областной столице национальных проектов
Анна Быстрова
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Нужен новый подход в здравоохраненииНужен новый подход в здравоохраненииФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове 4 июня проходит семинар по вопросам реализации в областной столице национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». Участниками обсуждения стали представители органов исполнительной и законодательной власти города, псковской общественности, научного сообщества.

Вопрос здравоохранения в регионе является одним из актуальных на сегодняшний день, поэтому важно использовать комплексный подход. Елена Полонская, и. п. главы города Пскова, отметила, что необходимо не только создавать комфортные условия для труда, но и оказывать сотрудникам качественную медпомощь. Для укрепления здоровья населения работодателей призвали заботиться о здоровье сотрудников.

Елена Полонская выразила надежду на то, что сегодня у участников семинара получится выработать вектор направления в реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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