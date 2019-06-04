2019-06-04T13:17:39+03:00
Общество

Стоимость билетов на "Ласточку" маршрута "Псков-Великий Новгород-Петрозаводск" решили снизить

Это решение принято из-за общественной значимости данного направления
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Стоимость билетов на "Ласточку" маршрута "Псков-Великий Новгород-Петрозаводск" решили снизитьСтоимость билетов на "Ласточку" маршрута "Псков-Великий Новгород-Петрозаводск" решили снизитьФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В ОАО «РЖД» решили снизить стоимость билетов на "Ласточку" маршрута «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», новые тарифы будут ниже, чем изначально запланированные.

Специальные пониженные тарифы на оформление проездных действовали в честь запуска этого маршрута, с 22 февраля 2019 года соединившего Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. В первый день лета действие акции закончилось. Однако, учитывая популярность маршрута, было принято решение о снижении базовой ставки на 50%.

Так, например, стоимость билетов на поезда, которые отправятся в путь 10 июня от Великого Новгорода до Петрозаводска в бизнес-классе составит 1570 рублей, в эконом-классе – 671 рубль, от Великого Новгорода до Пскова в бизнес-классе – 868 рублей, в эконом-классе – 371 рубль.

Скидки в размере 30% для пассажиров старше 60 лет (пенсионеры) или до 21 года (школьники, студенты) останутся в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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