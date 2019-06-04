Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках посетит порядка 50 аэронавтов
Международную встречу воздухоплавателей посетит порядка 50 аэронавтов. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-центре мероприятия, на соревнованиях ожидаются воздухоплаватели не только из России, но и из-за рубежа.
Организаторы соревнований заверили, что спортивная дирекция уже сформирована, а необходимое для мероприятия оборудование закуплено и готово к эксплуатации. В настоящее время на территории земляной крепости, где состоится массовый старт аэростатов, ведутся работы по благоустройству - покос травы и строительство сцены для проведения торжественной части мероприятия.
На участие в полетах уже заявились 35 спортсменов, еще порядка 15 аэронавтов будут выступать в фиесте.
- Зрителей ожидают красивейшие полеты, розыгрыш призов, а также традиционный общий старт аэростатов из крепости и их незабываемое ночное свечение, - отметил директор встречи воздухоплавателей Владимир Орлов
ИСТОЧНИК KP.RU