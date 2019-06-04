В Псковской области людей старше 70 лет поставят на выездное медицинское обслуживание

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-04T15:53:16+03:00

С пожилыми людьми в области будут работать по-другому Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Ранее работа медицинских работников с людьми старше 70 лет, которые нуждаются в медико-социальной поддержке, проходила только по заявительному принципу.

Теперь же предполагается регулярное наблюдение медиков совместно с соцработниками, заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на пресс-конференции, посвященной организации выездной медицины для пожилых.

Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков", Галина Неваленная отметила, что специалисты, к которым сложно попасть на приём также будут доступны людям, пользующимся выездным медицинским обслуживанием.

-Совместная работа с социальными работниками поможет составить график посещения пациентов. Будем стремится, чтоб была некая выездная бригада, занимающаяся выездным медицинским обслуживанием, - сказала она и добавила, что комплексная работа уже началась.

Сейчас утверждается база данных людей, претендующих на выездное медицинское обслуживание. Выезжать будут медсестра и фельдшер с кардиографом. Остальные врачи при необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU