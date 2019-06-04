2019-06-04T16:38:26+03:00
Общество

Михаил Ведерников проведёт первое заседание попечительского совета ФК «Псков – 747»

Об этом он рассказал вовремя визита к ветерану труда Геннадию Дутову
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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О своих планах губернатор рассказал вовремя визита к ветерану труда Геннадию Дутову. Фото: Instagram-профиль Михаила ВедерниковаО своих планах губернатор рассказал вовремя визита к ветерану труда Геннадию Дутову. Фото: Instagram-профиль Михаила Ведерникова
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведёт первое заседание попечителей футбольного клуба «Псков – 747». Об этом он сообщил в своём Instagram, где рассказал о визите к жителю Пскова, ветерану труда, «ребенку войны» 80-летнему Геннадию Дутову.

- Мы поговорили о медицинском обеспечении пожилых граждан и конечно же о футболе. Эта игра - увлечение всей его жизни, и когда он о нем говорит, глаза горят, как у мальчишки. Геннадий Георгиевич - давний болельщик «Псков – 747», следит за его судьбой и переживает о будущем клуба. Пообещал, что буду и дальше поддерживать наш футбол. Скоро проведу первое заседание попечительского совета клуба», - написал Михаил Ведерников.

Геннадий Дутов, как отметил губернатор, почти 40 лет трудился на Псковском телефонном заводе, а общий трудовой стаж у него 60 лет. Живет он совместно с внучкой, её мужем и двумя правнучками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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