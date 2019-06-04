2019-06-04T17:33:23+03:00
Общество

На сайте "Комсомольской правды-Псков" завершилось голосование за самых «Модных чемпионов»

Награждение победителей пройдет 7 июня в 15:00 в редакции "КП-Псков"
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Награждение победителей и призеров состоится 7 июня в 15:00 в редакции "КП-Псков"Награждение победителей и призеров состоится 7 июня в 15:00 в редакции "КП-Псков"Фото: Алёна Комарова
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На сайте»Комсомольской правды-Псков» завершилось голосование за самых «Модных чемпионов».

19 мая в СК «Олимп» состоялся наш семейный праздник «Маленький чемпион». Малыши от 6 месяцев до 2,5 лет соревновались в ползании на скорость, преодолевая десятиметровую дистанцию ползком. А номинация "Модный чемпион" - традиционное отличное продолжение яркого семейного праздника и возможность посоревноваться уже не скоростью ручек и ножек, а яркими нарядами и образами. За самых стильных малышей наши читатели голосовали на сайте издания. И мы с гордостью и умилением готовы озвучить для вас имя победителя а также обладателей "серебра" и "бронзы".

1 место - Ксения Васильева с результатом 258 голосов

2 место - Александра Афанасьева, результат - 236 голоса

3 место - Полина Федорова, результат - 145 раз

Награждение тройки победителей состоится в редакции "Комсомольской Правды - Псков" в пятницу 7 июня, в 15:00. Адрес: ул. Пароменская, д. 21, третий этаж, кабинет № 27. Контактный телефон: +7 8112 57 39-97

ИСТОЧНИК KP.RU

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