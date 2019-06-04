В Пскове появится электронная база маломобильных пациентов

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-04T17:49:29+03:00

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В региональном центре появится электронная база маломобильных пациентов. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды - Псков» с пресс-конференции с участием главврача Псковской поликлиники Галины Невалённой, список нуждающихся пациентов составят текущим летом в рамках программы, рассчитанной на взаимодействие социальной защиты и сферы здравоохранения.

- Летом снижается поток пациентов, именно поэтому мы решили, мы решили создать базу маломобильных пациентов не только с помощью заявок от граждан, но и через соцслужбы, - сообщила Галина Неваленная .

Работа по созданию базы данных уже началась. Начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе пояснила, что перед началом регулярных выездов врачей планируется провести совещания с работниками социальных служб. Это делается для того, чтобы выяснить мнение пациентов о медобслуживании. После формирования базы данных врачи будут посещать лежачих больных регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU