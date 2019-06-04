2019-06-04T17:49:29+03:00
Здоровье

В Пскове появится электронная база маломобильных пациентов

Они смогут претендовать на выездное медицинское обслуживание
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В летние месяцы в Пскове появится электронная база маломобильных пациентовВ летние месяцы в Пскове появится электронная база маломобильных пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В региональном центре появится электронная база маломобильных пациентов. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды - Псков» с пресс-конференции с участием главврача Псковской поликлиники Галины Невалённой, список нуждающихся пациентов составят текущим летом в рамках программы, рассчитанной на взаимодействие социальной защиты и сферы здравоохранения.

- Летом снижается поток пациентов, именно поэтому мы решили, мы решили создать базу маломобильных пациентов не только с помощью заявок от граждан, но и через соцслужбы, - сообщила Галина Неваленная .

Работа по созданию базы данных уже началась. Начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе пояснила, что перед началом регулярных выездов врачей планируется провести совещания с работниками социальных служб. Это делается для того, чтобы выяснить мнение пациентов о медобслуживании. После формирования базы данных врачи будут посещать лежачих больных регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во всех поликлиниках Пскова появились врачи-гериатры
На сайте "Комсомольской правды-Псков" завершилось голосование за самых «Модных чемпионов»
Михаил Ведерников проведёт первое заседание попечительского совета ФК «Псков – 747»
В Псковской области людей старше 70 лет поставят на выездное медицинское обслуживание
В Пскове в зале Музея флота откроют бюст Петра Великого
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках посетит порядка 50 аэронавтов
Стоимость билетов на "Ласточку" маршрута "Псков-Великий Новгород-Петрозаводск" решили снизить
В Пскове работодателей призвали заботиться о здоровье своих сотрудников
В Пскове начальник почты нового формата может наблюдать за качеством услуг в режиме реального времени
Автобус "Новоржев-Псков" дополнительно заезжает на железнодорожный вокзал за пассажирами "Ласточки"
В Пскове за хищение 2 миллионов рублей у управляющей компании осудят бухгалтера
Псковский театр кукол может получить новое здание
В Пскове объявили аукцион на строительство детского сада в районе Овсище
Приехать на фестиваль пораньше советует худрук Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
В тестовом режиме начал работу единый Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове
На поляну для декораций в сельце Михайловском в дни Пушкинского праздника привезут четыре фуры сена
В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона
Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста