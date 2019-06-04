СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-04T18:01:08+03:00

Во всех поликлиниках Пскова появились врачи-гериатры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обучение новых специалистов также планируют продолжать в областном центре

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В каждой из трех поликлиник регионального центра есть специалисты по гериатрии. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды-Псков» с пресс-конференции с участием главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, обучение специалистов планируется продолжать для снабжения пожилых людей необходимой медпомощью.

О посещении гериатра врачи рекомендуют задуматься людям старше 70 лет, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Помимо уже работающих специалистов, регион планирует обучать врачей-гериатров. Кроме того, в 2020 году в регионе планируется получить лицензию на проведение работ по гериатрии, чтобы повысить качество медицинского обслуживания среди населения старшего возраста.

КОНКРЕТНО

Специалистами по гериатрии называют врачей, занимающихся профилактикой и лечением болезней пожилых людей со всеми его особенностями.

ИСТОЧНИК KP.RU