2019-06-04T18:01:08+03:00
Woman

Во всех поликлиниках Пскова появились врачи-гериатры

Обучение новых специалистов также планируют продолжать в областном центре
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Во всех поликлиниках Пскова появились врачи-гериатрыВо всех поликлиниках Пскова появились врачи-гериатрыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В каждой из трех поликлиник регионального центра есть специалисты по гериатрии. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды-Псков» с пресс-конференции с участием главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, обучение специалистов планируется продолжать для снабжения пожилых людей необходимой медпомощью.

О посещении гериатра врачи рекомендуют задуматься людям старше 70 лет, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Помимо уже работающих специалистов, регион планирует обучать врачей-гериатров. Кроме того, в 2020 году в регионе планируется получить лицензию на проведение работ по гериатрии, чтобы повысить качество медицинского обслуживания среди населения старшего возраста.

КОНКРЕТНО

Специалистами по гериатрии называют врачей, занимающихся профилактикой и лечением болезней пожилых людей со всеми его особенностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове появится электронная база маломобильных пациентов
На сайте "Комсомольской правды-Псков" завершилось голосование за самых «Модных чемпионов»
Михаил Ведерников проведёт первое заседание попечительского совета ФК «Псков – 747»
В Псковской области людей старше 70 лет поставят на выездное медицинское обслуживание
В Пскове в зале Музея флота откроют бюст Петра Великого
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках посетит порядка 50 аэронавтов
Стоимость билетов на "Ласточку" маршрута "Псков-Великий Новгород-Петрозаводск" решили снизить
В Пскове работодателей призвали заботиться о здоровье своих сотрудников
В Пскове начальник почты нового формата может наблюдать за качеством услуг в режиме реального времени
Автобус "Новоржев-Псков" дополнительно заезжает на железнодорожный вокзал за пассажирами "Ласточки"
В Пскове за хищение 2 миллионов рублей у управляющей компании осудят бухгалтера
Псковский театр кукол может получить новое здание
В Пскове объявили аукцион на строительство детского сада в районе Овсище
Приехать на фестиваль пораньше советует худрук Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
В тестовом режиме начал работу единый Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове
На поляну для декораций в сельце Михайловском в дни Пушкинского праздника привезут четыре фуры сена
В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона
Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста