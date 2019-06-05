В Псковской областной больнице появится три новых аппарата УЗИ и ангиограф

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-05T10:15:13+03:00

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Cовременное медицинское оборудование закупят в этом году.

Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, в рамках национального проекта «Здравоохранение» регион получит аппарат агниограф для комплексной оценки состояния сосудов и три аппарата УЗИ.

-Такое оборудование в Псковской областной больнице очень востребовано. Кроме того, в медицинском учреждении есть квалифицированный персонал, который готов работать на новых аппаратах-, - подчеркнул заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов.

Всего в этом году регион получит более 1 млрд рублей на покупку современных медицинских аппаратов. Высокотехнологичное оборудование получит также Детская областная клиническая больница, Великолукская межрайонная больница и Псковская городская поликлиника. Об этом во время ежегодного отчета о деятельности администрации Псковской области в 2018 году заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

ИСТОЧНИК KP.RU