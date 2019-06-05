2019-06-05T10:15:13+03:00
Общество

В Псковской областной больнице появится три новых аппарата УЗИ и ангиограф

Аппараты позволят увеличить число операций и помогут провести качественную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний
Анна Быстрова
Поделиться:
Новое оборудование улучшит диагностику в больнице.Новое оборудование улучшит диагностику в больнице.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Cовременное медицинское оборудование закупят в этом году.

Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, в рамках национального проекта «Здравоохранение» регион получит аппарат агниограф для комплексной оценки состояния сосудов и три аппарата УЗИ.

-Такое оборудование в Псковской областной больнице очень востребовано. Кроме того, в медицинском учреждении есть квалифицированный персонал, который готов работать на новых аппаратах-, - подчеркнул заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов.

Всего в этом году регион получит более 1 млрд рублей на покупку современных медицинских аппаратов. Высокотехнологичное оборудование получит также Детская областная клиническая больница, Великолукская межрайонная больница и Псковская городская поликлиника. Об этом во время ежегодного отчета о деятельности администрации Псковской области в 2018 году заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках пройдет Всероссийский Олимпийский день
Юные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи"
Михаил Ведерников возглавит псковскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в музее-заповеднике "Михайловское" [видео]
В Псковской области завершилась весенняя посадка леса
Год и три месяца условно получил мошенник в Пскове, фотошопивший памятники ветеранам
Пскович одержал победу на Международных соревнованиях по гребле
Во всех поликлиниках Пскова появились врачи-гериатры
В Пскове появится электронная база маломобильных пациентов
На сайте "Комсомольской правды-Псков" завершилось голосование за самых «Модных чемпионов»
Михаил Ведерников проведёт первое заседание попечительского совета ФК «Псков – 747»
В Псковской области людей старше 70 лет поставят на выездное медицинское обслуживание
В Пскове в зале Музея флота откроют бюст Петра Великого
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках посетит порядка 50 аэронавтов
Стоимость билетов на "Ласточку" маршрута "Псков-Великий Новгород-Петрозаводск" решили снизить
В Пскове работодателей призвали заботиться о здоровье своих сотрудников
В Пскове начальник почты нового формата может наблюдать за качеством услуг в режиме реального времени
Автобус "Новоржев-Псков" дополнительно заезжает на железнодорожный вокзал за пассажирами "Ласточки"
В Пскове за хищение 2 миллионов рублей у управляющей компании осудят бухгалтера
Псковский театр кукол может получить новое здание
В Пскове объявили аукцион на строительство детского сада в районе Овсище
Приехать на фестиваль пораньше советует худрук Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
В тестовом режиме начал работу единый Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове
На поляну для декораций в сельце Михайловском в дни Пушкинского праздника привезут четыре фуры сена
В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона
Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста