Пскович одержал победу на Международных соревнованиях по гребле

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-05T10:46:27+03:00

В них приняли участие более 900 спортсменов из России и зарубежья

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Пскович Александр Матвеев завоевал «золото» на Международных соревнованиях по академической гребле «Большая Московская регата», которые проходили на гребном канале «Крылатское» с 31 мая по 2 июня.

Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Александр Матвеев вступал на соревнованиях с петербужцем Никитой Еськиным. Во время финального заплыва спортсмены соревновались на дистанции 2 километра.

На финальной дистанции Александр Матвеев и Никита Еськин финишировали со временем 6 минут 26 секунд, опередив представителей Швеции и Эстонии.

КОНКРЕТНО

«Большая Московская регата» прошла в столице уже в 58 раз. В соревновании приняли участие более 900 спортсменов из России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции. Чтобы оценить резерв для сборной России по академической гребле, за регатой следили тренеры первой команды страны.

ИСТОЧНИК KP.RU