В Псковской области завершилась весенняя посадка леса

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-05T12:18:37+03:00

В Псковской области восстановили более 3 тысяч гектаров леса. Фото: Степан СТЕПАНОВ

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В регионе в рамках реализации проекта «Сохранение лесов Псковской области» завершилась весенняя посадка деревьев. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, посадка деревьев осуществляется в регионе ежегодно с середины апреля по июнь.

В настоящее время план по посадке леса выполнен в полном объеме. Весенние лесокультурные работы начались в соответствии с календарным планом и были проведены в оптимальные агротехнические сроки, заявили в комитете. Искусственно восстановлен лесной массив на площади 3 тысячи 164 га.

Чтобы сделать лес гуще, на некоторых участках деревья восстанавливались комбинированно. К молодому лесу, выросшему самостоятельно, досаживались дополнительные деревья. Чтобы выполнить все показатели по посадке деревьев, семена сеяли и в питомниках.

ИСТОЧНИК KP.RU