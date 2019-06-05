2019-06-05T12:56:03+03:00
Звезды

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в музее-заповеднике "Михайловское" [видео]

5 июня там проходят первые театральные постановки
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в музее-заповеднике "Михайловское"Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в музее-заповеднике "Михайловское"Фото: Мария БЕРК
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Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры стартовала в музее-заповеднике "Михайловское". Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе музея, сегодня в рамках официальной программы на площадке перед Домиком няни и в Большом зале научно-культурного центра зрителям представят первые театральные постановки.

Официальное открытие Дней состоится 6 июня с возложения цветов к памятнику поэта.

Полную программу на все дни литературного праздника можно посмотреть по этой ссылке. Также организаторы позаботились о тех, кто побывает на мероприятии в первый раз и подготовили подробную иллюстрированную схему расположения всех площадок, которую можно посмотреть здесь.

А 3 июня ко всем псковичам и гостям области обратился художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Гедеминас Таранда. Он рассказал о том, что идет постройка Пушкинской поляны, а также пригласил "посетить эти прекрасные места".

Художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры приглашает гостей на праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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