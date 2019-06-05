2019-06-05T13:25:15+03:00
Экономика

Михаил Ведерников возглавит псковскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Он пройдет с 6 по 8 июня
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Михаил Ведерников возглавил псковскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-ПетербургеМихаил Ведерников возглавил псковскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-ПетербургеФото: Александр Подгорчук
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Михаил Ведерников возглавит псковскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, форум пройдет с 6 по 8 июня.

Будет подписан ряд инвестиционных соглашении, о сотрудничестве с ведущими российскими и мировыми компаниями, о взаимодействии с правительством Архангельской области и другие. Также губернатор примет участие в заседании с участием президента России Владимира Путина, которое пройдет 7 июня.

В этом году Псковская область впервые за всю историю ПМЭФ презентует собственный стенд, где будет размещена информация о главных отраслях развития экономики региона: электротехнической промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, туризме. Псковские бизнесмены представят на нем презентации своих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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