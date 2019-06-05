2019-06-05T14:57:47+03:00
Общество

Юные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи"

Конкурс проходил с 30 мая по 2 июня в Минске
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Юные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи". Фото: ПАИЮные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи". Фото: ПАИ
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Юные псковские танцоры из ансамбля «Солнышко» вошли в число призеров международного конкурса «Славянские встречи». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" представители ансамбля, ребята класса представили на конкурсе три номера в двух номинациях.

Также отдельный приз в номинации «За артистизм» получила Лаура Шаинидзе. Кроме того, члены жюри оценили высокое мастерство всех ребят и вручили специальный приз «За сохранение национальных культурных традиций». А руководители ансамбля Ирина Белотелова и Елена Игнатьева были награждены почетными дипломами в номинации «Лучший руководитель».

Кроме того, юные артисты побывали на обзорной экскурсии по Минску, в белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и национальной библиотеке города Минска, а также посетили большой театр оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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