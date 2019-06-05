Юные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи"
Юные псковские танцоры из ансамбля «Солнышко» вошли в число призеров международного конкурса «Славянские встречи». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" представители ансамбля, ребята класса представили на конкурсе три номера в двух номинациях.
Также отдельный приз в номинации «За артистизм» получила Лаура Шаинидзе. Кроме того, члены жюри оценили высокое мастерство всех ребят и вручили специальный приз «За сохранение национальных культурных традиций». А руководители ансамбля Ирина Белотелова и Елена Игнатьева были награждены почетными дипломами в номинации «Лучший руководитель».
Кроме того, юные артисты побывали на обзорной экскурсии по Минску, в белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и национальной библиотеке города Минска, а также посетили большой театр оперы и балета.
ИСТОЧНИК KP.RU