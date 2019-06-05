В Великих Луках пройдет Всероссийский Олимпийский день

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-05T16:35:11+03:00

Он состоится 16 июля с 10:00 до 18:00 на острове Дятлинка

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Псковская область присоединится ко Всероссийскому Олимпийскому Дню. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в администрации региона, он который пройдет 16 июля с 10:00 до 18:00 в Великих Луках на острове Дятлинка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ожидается, что мероприятие соберет порядка 2 тысяч участников и зрителей, в число которых входят и 100 судей - они будут наблюдать за участниками состязаний на 10 площадках.

В программе мероприятия - соревнования по легкой атлетике, шахматам, пляжному волейболу, стритболу, мини-футболу, гиревому спорту, воркауту, велосипедной гонке и скейтбордингу. Кроме того, гости смогут принять участие в массовой зарядке, шоу силового экстрима, а также посмотреть выступления спортсменов и концерт.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по телефону Комитета по спорту и делам молодежи администрации Великих Лук: 8 (81153) 3-26-75, либо в официальной группе мероприятия «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU