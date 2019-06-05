Псков в рабочим визитом посетит вице-премьер Алексей Гордеев

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-05T18:00:32+03:00

В ближайшее время вице-премьер посетит Псков

Об этом он заявил во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Москве

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В ходе рабочей встречи в Москве, которая состоялась 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев обсудили развитие агропромышленного комплекса региона.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации области, большое внимание уделялось и теме проведения ряда мероприятий по укреплению береговой линии около монастырей.

Губернатор региона поднял вопрос проведения работ по укреплению берега вблизи Мирожского и Снетогорского монастырей в Пскове. Михаил Ведерников отметил, что при поддержке федерального центра подготовка к ремонтным работам завершена. В связи с этим глава региона попросил Алексея Гордеева о содействии со стороны правительства РФ на следующем этапе - во время разработки проектно-сметной документации.

Вице-премьер отметил важность сохранения уникальных объектов культурного наследия России и подтвердил готовность посетить регион в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU