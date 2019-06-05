Псков в рабочим визитом посетит вице-премьер Алексей Гордеев
В ходе рабочей встречи в Москве, которая состоялась 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев обсудили развитие агропромышленного комплекса региона.
Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации области, большое внимание уделялось и теме проведения ряда мероприятий по укреплению береговой линии около монастырей.
Губернатор региона поднял вопрос проведения работ по укреплению берега вблизи Мирожского и Снетогорского монастырей в Пскове. Михаил Ведерников отметил, что при поддержке федерального центра подготовка к ремонтным работам завершена. В связи с этим глава региона попросил Алексея Гордеева о содействии со стороны правительства РФ на следующем этапе - во время разработки проектно-сметной документации.
Вице-премьер отметил важность сохранения уникальных объектов культурного наследия России и подтвердил готовность посетить регион в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU