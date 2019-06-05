В дискуссии на тему чтения в цифровую эпоху примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-05T18:59:13+03:00

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В дискуссии на тему «Чтение в цифровую эпоху: как создать поколение успешных людей», которая состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, примет участие глава региона Михаил Ведерников.

Участники будут обсуждать роль чтения в развитии интеллектуального потенциала страны, ответят на вопросы, какова роль чтения в развитии человека.

За дискуссионным столом встретятся министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова, советник Президента РФ Сергей Глазьев и многие другие. Вести встречу будет писатель, создавший проект «БеспринцЫпные чтения», Александр Цыпкин.

Перед началом дискуссии Российская государственная библиотека, Российский книжный союз и Фонд содействия социальному развитию «Инносоциум» подпишут трехстороннее соглашение об открытии «проектного офиса» по развитию культуры и образования в регионах России. Первой к соглашению присоединится Псковская область.

ИСТОЧНИК KP.RU