В Псковском озере волонтеры очистили берег одного из островов
На острове Залита в Псковском озере 5 июня прошла акция по уборке мусора. Провели ее волонтеры «Команды 2018», сообщили «Комсомольской правде - Псков» пресс-службе администрации Псковской области.
Всего на остров прибыли 20 волонтеров. Ребята собрали 62 мешка мусора.
Как отметила председатель регионального представительства экологического движения «Зеленая Россия», волонтер «Команды 2018» Дарья Парфенова, в ходе акции удалось не только очистить берег, но и разобрать небольшую свалку. Кроме того, волонтеры побывали в местной школе и посмотрели выставку фотографий.
В проведении акции помощь оказали Международная ассоциация озерных регионов Евразийского континента, комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, а также региональный оператор по ТКО – компания «Экопром». Регоператор предоставил мешки для мусора и перчатки.
КСТАТИ
20 мая регоператор вывез с острова Залита порядка 50 кубометров мусора, собранного местными жителями.
ИСТОЧНИК KP.RU