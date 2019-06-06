В Псковском озере волонтеры очистили берег одного из островов

СЕГОДНЯ 00:50 2019-06-06T00:50:13+03:00

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На острове Залита в Псковском озере 5 июня прошла акция по уборке мусора. Провели ее волонтеры «Команды 2018», сообщили «Комсомольской правде - Псков» пресс-службе администрации Псковской области.

Всего на остров прибыли 20 волонтеров. Ребята собрали 62 мешка мусора.

Как отметила председатель регионального представительства экологического движения «Зеленая Россия», волонтер «Команды 2018» Дарья Парфенова, в ходе акции удалось не только очистить берег, но и разобрать небольшую свалку. Кроме того, волонтеры побывали в местной школе и посмотрели выставку фотографий.

В проведении акции помощь оказали Международная ассоциация озерных регионов Евразийского континента, комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, а также региональный оператор по ТКО – компания «Экопром». Регоператор предоставил мешки для мусора и перчатки.

КСТАТИ

20 мая регоператор вывез с острова Залита порядка 50 кубометров мусора, собранного местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU