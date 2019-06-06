СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-06T10:06:13+03:00

Великолучанин предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотика Фото: Иван ВИСЛОВ

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Прокурором Великолукского района утверждено обвинение в отношении жителя города Великие Луки. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Во время предварительного расследования выяснилось, что великолучанин заказал и купил 1 грамм наркотика в феврале 2019 года. Мужчина оплатил наркотическое вещество через интернет и забрал его из «закладки».

После употребления части купленного наркотика обвиняемый почувствовал недомогание. Мужчину доставили в больницу, где у него в одежде и обнаружили запрещённые вещества. Сотрудники полиции изъяли наркотик у великолучанина и возбудили уголовное дело.

В настоящее время мужчине предъявлены обвинения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU