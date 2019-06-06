Псковские врачи провели экстренный телемост с Национальным медицинским исследовательским центром
Врачи Псковской областной клинической больницы в среду, 5 июня, провели экстренный телемост с Национальным исследовательским центром имени В. А. Алмазова. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, врачи хотели получить консультации коллег из Санкт-Петербурга по сердечно-сосудистой хирурги.
Требовалось, кроме того, оперативно решить вопросы по ведению пациентов с заболеваниями сердца.
У одного из пациентов случился повторный инфаркт. Поэтому операцию на закрытом сердце провести нельзя. Псковские медики обсудили с коллегами из Санкт-Петербурга возможность проведения операции на открытом сердце. Эта мера позволит восстановить нормальный кровоток.
В ближайшее время пациента перевезут в Санкт-Петербург.
КОНКРЕТНО
Телемосты между врачами Пскова и Санкт-Петербурга созываются в экстренных случаях. С начала 2019 года псковские врачи провели четыре совещания в рамках соглашения о сотрудничестве между медицинскими учреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU