Псковские врачи провели экстренный телемост с Национальным медицинским исследовательским центром

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-06T10:48:50+03:00

Медики обсудили с коллегами из Санкт-Петербурга возможность операции на открытом сердце у пациента со вторым инфарктом

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Врачи Псковской областной клинической больницы в среду, 5 июня, провели экстренный телемост с Национальным исследовательским центром имени В. А. Алмазова. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, врачи хотели получить консультации коллег из Санкт-Петербурга по сердечно-сосудистой хирурги.

Требовалось, кроме того, оперативно решить вопросы по ведению пациентов с заболеваниями сердца.

У одного из пациентов случился повторный инфаркт. Поэтому операцию на закрытом сердце провести нельзя. Псковские медики обсудили с коллегами из Санкт-Петербурга возможность проведения операции на открытом сердце. Эта мера позволит восстановить нормальный кровоток.

В ближайшее время пациента перевезут в Санкт-Петербург.

КОНКРЕТНО

Телемосты между врачами Пскова и Санкт-Петербурга созываются в экстренных случаях. С начала 2019 года псковские врачи провели четыре совещания в рамках соглашения о сотрудничестве между медицинскими учреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU