2019-06-06T11:21:09+03:00
Экономика

Делегация Псковской области включилась в работу международного экономического форума

Работа делегации Псковской области началась с сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста»
Анна БЫСТРОВА
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На экономическом форуме Псковская область представит свой стендНа экономическом форуме Псковская область представит свой стенд
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Первый день Петербургского международного экономического форума для делегации Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым начался в четверг, 6 июня. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, деловая программа началась с сессии «Российская экономика в поисках стимула роста».

Впервые в этом году на площадке экономического форума Псковская область представила свой стенд. На нем размещена информация о важнейших отраслях развития экономики региона. Запланирована также презентация ведущих промышленных предприятий области.

Во время работы форума делегация региона подпишет несколько инвестиционных соглашений. Они внесут существенный вклад в социально-экономическое развитие Псковской области.

КСТАТИ

За годы работы форум стал одной из центральных площадок в мире для обсуждения важнейших экономических вопросов России. В этом году международный экономический форум пройдет под лозунгом «Формируя повестку устойчивого развития».

ИСТОЧНИК KP.RU

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