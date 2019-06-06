2019-06-06T12:25:30+03:00
Добрые дела

Псковский приют "Лесопилка" просит волонтёров помочь с переездом

Организации для бездомных животных необходимо подготовить площадку для переноса будок
Анна БЫСТРОВА
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Фото: официальная группа "ВКонтакте" ПРОО " ЗООЗАЩИТА"Фото: официальная группа "ВКонтакте" ПРОО " ЗООЗАЩИТА"
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Руководство некомерческой зоозащитной организации Пскова обращается к жителям города с просьбой помочь приюту для животных с переездом. Территорию необходимо освободить от будок для того, чтобы могла проехать крупная техника.

- Чтобы перенести будки нам необходимо расчистить территорию за ангаром - там огромное количество поддонов, куча с сухими ветками и другой мусор, - сообщается в официальном сообществе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

Приют для животных объявляет 8 июня субботником и просит мужчин-волонтёров помочь с тяжёлой физической работой.

Помощников ждут с 11 часов утра по адресу: Псков, Новгородская, 7.

Т. 8-911-362-31-25.

Напомним, приюту угрожало закрытие из-за невозможности выкупить землю под ним. 3 июня спикер регионального парламента внёс в Собрание депутатов проект закона, по которому приют может получить участок в собственность без проведения торгов.

Фото: официальная группа "ВКонтакте" ПРОО " ЗООЗАЩИТА"

Фото: официальная группа "ВКонтакте" ПРОО " ЗООЗАЩИТА"

ИСТОЧНИК KP.RU

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