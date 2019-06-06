Псковский приют "Лесопилка" просит волонтёров помочь с переездом
Руководство некомерческой зоозащитной организации Пскова обращается к жителям города с просьбой помочь приюту для животных с переездом. Территорию необходимо освободить от будок для того, чтобы могла проехать крупная техника.
- Чтобы перенести будки нам необходимо расчистить территорию за ангаром - там огромное количество поддонов, куча с сухими ветками и другой мусор, - сообщается в официальном сообществе приюта в социальной сети «ВКонтакте».
Приют для животных объявляет 8 июня субботником и просит мужчин-волонтёров помочь с тяжёлой физической работой.
Помощников ждут с 11 часов утра по адресу: Псков, Новгородская, 7.
Т. 8-911-362-31-25.
Напомним, приюту угрожало закрытие из-за невозможности выкупить землю под ним. 3 июня спикер регионального парламента внёс в Собрание депутатов проект закона, по которому приют может получить участок в собственность без проведения торгов.
Фото: официальная группа "ВКонтакте" ПРОО " ЗООЗАЩИТА"
ИСТОЧНИК KP.RU