В Псковской области появится крупнейший на Северо-Западе завод по производству сжиженных газов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-06T13:27:25+03:00

Предприятие будет располагаться на территории в «Моглино»

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Администрация Псковской области заключила первое инвестиционное соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на территории экономической зоны «Моглино» построят завод по производству сжиженных газов. Договоренность об этом достигнута с компанией «Елме Мессер Рус».

В настоящее время к реализации проекта уже приступили. Для строительства завода по производству сжиженных газов будет выделено 2 миллиарда рублей. Газы будут использоваться в медицинских, промышленных и пищевых отраслях.

- Производство будет абсолютно безопасно, и никаких сложностей с точки зрения экологии нет, - подчеркнул генеральный директор экономической зоны «Моглино» Олег Бедских.

Новый завод будет выпускать свыше 90 тысяч тонн продукции в год. Благодаря чему на территории «Моглино» появится более 55 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU