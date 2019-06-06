2019-06-06T15:31:10+03:00
Экономика

В Новосокольническом районе появится современная молочная ферма

Соглашение о реализации сельскохозяйственного проекта уже подписали на ПМЭФ
Анна БЫСТРОВА
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Ферма сможет производить более 14 тонн молока ежегодноФерма сможет производить более 14 тонн молока ежегодноФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сельскохозяйственное предприятие «Красное знамя» построит в Новосокольническом районе современную молочную ферму.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соглашение о начале реализации этого проекта подписали 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

Ферма вместит 1,8 тысяч фуражных коров, которых будут содержать в специальных боксах без привязи. Молочная ферма будет включать три современных коровника и родильное отделение.

С началом работы ферма будет производить более 14 тысяч тонн молока в год. Но и этот показатель специалисты планируют увеличить на 30% за счет создания более качественных условий содержания и племенной работы.

- Это современный проект, в котором учтен опыт наших соседей из европейских стран и будут применены уникальные технологии содержания и доения животных, — подчеркнул по итогам подписания соглашения генеральный директор ОАО «Красное знамя» Андрей Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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