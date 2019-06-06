2019-06-06T15:50:18+03:00
Спорт

«Псков-747» завоевал путевку на Суперфинал турнира «Локобол-РЖД-2019»

Ребята выиграли межрегиональный этап этого турнира, который прошел в Великом Новгороде
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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«Псков-747» завоевал путевку на Суперфинал турнира «Локобол-РЖД-2019». Фото: пресс-служба ФК "Псков-747"«Псков-747» завоевал путевку на Суперфинал турнира «Локобол-РЖД-2019». Фото: пресс-служба ФК "Псков-747"
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«Псков-747» завоевал путевку на Суперфинал турнира «Локобол-РЖД-2019». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в официальном сообществе клуба "Вконтакте", ребята 2008 года рождения завоевали золотые медали межрегионального этапа этого турнира, который прошел 6 июня в Великом Новгороде.

Путевку в Суперфинал разыграли 8 команд из Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска, Мурманска, Петрозаводска, Великого Новгорода и Пскова. Сильнее всех оказались воспитанники ФК «Псков-747» под руководством тренера Сергея Степанова, обыгравшие в решающей встрече калининградский «Олимпик» со счетом 1:0. Автором победного гола стал Егор Кузьмин.

Лучшими игроками турнира стали Игорь Орлов и Владислав Игнатьев.

Благодаря этой победе «Псков-747» стал суперфиналистом соревнований «Локобол-РЖД-2019». В Суперфинале фестиваля, который пройдет с 1 по 4 августа в Москве, примут участие 16 команд, выигравших другие межрегиональны этапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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