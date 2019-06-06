Концерт памяти псковского гитариста Егора Студинова пройдёт в областном центре

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-06T16:54:45+03:00

В нём примут участие вокалисты из Пскова и Санкт-Петербурга

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В Пскове пройдёт вечер памяти гитариста, экс-директора и преподавателя Псковского областного колледжа искусств Егора Студинова. Как рассказал «Комсомольской Правде-Псков» организатор мероприятия преподаватель псковской детской музыкальной школы № 1 Алексей Сафонов, концерт состоится 12 июня в 16:00.

Егор Студинов скончался 7 июня 2017 года. Псковичам он известен не только как организатор концертов классической музыки, но и как солист с симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Егор Студинов солировал и с оркестрами Смоленска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца.

В вечере памяти примут участие студенты и выпускники Псковского колледжа искусств, Санкт-Петебургского института культуры Санкт-Петербургской государственной консерватории, - отметил преподаватель псковской детской музыкальной школы № 1 Алексей Сафонов.

На сцене прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов XVIII, XIX и XX веков.

Мероприятие состоится по адресу: Советская, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU