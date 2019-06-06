Губернатор Псковской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с "Транснефтью"
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, процедура подписания прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
Так, например, в рамках этого документа компания подтвердила готовность участвовать в разработке и реализации инвестиционных проектов на территории области, а также вкладывать средства в социальную сферу.
- Сегодня мы подвели черту под о периодом совместной работы. Псковская область — наш традиционный регион присутствия. Здесь сделанодостаточно, особенно в последние 2–3 года. к примеру, в текущем году на строительство выставочного комплекса в Изборске будет выделено более 50 миллионов рублей, — напомнил Николай Токарев.
ИСТОЧНИК KP.RU