2019-06-06T16:33:18+03:00
Экономика

Губернатор Псковской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с "Транснефтью"

Оно подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Губернатор Псковской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с "Транснефтью". Фото: АПОГубернатор Псковской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с "Транснефтью". Фото: АПО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, процедура подписания прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Так, например, в рамках этого документа компания подтвердила готовность участвовать в разработке и реализации инвестиционных проектов на территории области, а также вкладывать средства в социальную сферу.

- Сегодня мы подвели черту под о периодом совместной работы. Псковская область — наш традиционный регион присутствия. Здесь сделанодостаточно, особенно в последние 2–3 года. к примеру, в текущем году на строительство выставочного комплекса в Изборске будет выделено более 50 миллионов рублей, — напомнил Николай Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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