В Псковской области осудили группу наркоторговцев

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-06T16:53:00+03:00

Злоумышленникам предстоит отбывать 9 и 12 лет в колонии строгого режима

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Великолукский городской суд вынес приговор группе наркоторговцев.

Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во время реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотрели тайники, в которых находились наркотики. Злоумышленники планировали реализовать запрещённые вещества через интернет.

Во время обысков в домах осуждённых сотрудники полиции изъяли более 100 граммов синтетических наркотиков. Были обнаружены также мобильные телефоны, планшеты и сим-карты, с помощью которых наркоторговцы общались с покупателями.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Глава преступного сообщества получил наказание в виде 12 лет тюрьмы, а двое его сообщников - 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU