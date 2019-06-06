2019-06-06T17:27:58+03:00
Экономика

Детский инжиниринговый центр появится в Пскове

Ожидается, что он способствует росту популярности рабочих и инженерных профессий у юных псковичей
Анна БЫСТРОВА
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Новый инжиниринговый центр поможет сформировать навыки ведения бизнеса у школьников и студентовНовый инжиниринговый центр поможет сформировать навыки ведения бизнеса у школьников и студентов
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В Пскове создадут детский инжиниринговый центр «Автопром Северо-Запад».

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соглашение об этом в рамках ПМЭФ, 6 июня, подписали все заинтересованные стороны.

Инжиниринговый центр появится с учетом базовых кафедр Псковского государственного университета. Его работа поможет привлечь внимание к рабочим специальностям среди молодёжи региона, а также сформирует у школьников и студентов навыки ведения бизнеса.

- Кроме того, подписанное соглашение создаст возможность для предприятий региона участвовать в цепочке потенциальных поставщиков продукции, комплектующих для предприятий, входящих в кластер «Автопром Северо-Запад», - добавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Создание инжиниринговой школы уже началось. Выделена территория, на которой будет действовать центр и определены кураторы проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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