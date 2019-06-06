В пятерку лучших пушкинских мест вошла Псковская область
Псковская область вошла в пятерку территорий, чаще всего выбираемых туристами при желании посетить пушкинские места. Такие данные обнародовал ТурСтат.
Наряду с Пушкинскими Горами и Михайловским в список лидеров попали Москва, Санкт-Петербург, Гурзуф и Алупка в Ялте, Пятигорск и Кисловодск в Ставропольском крае.
Это те места, где когда-то бывал Александр Пушкин, поэт, день рождения которого отмечают 6 июня.
КСТАТИ
5 июня в Псковской области стартовали Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Основным днем программы станет 8 число, на поляне в Михайловском соберутся тысячи гостей - это поэты и писатели, театралы, музыканты, ремесленники. На протяжении всего дня на различных площадках будут идти представления и концерты.
Организаторы рассказали, что в этот день состоится парад с участием более чем 200 Пушкиных.
ИСТОЧНИК KP.RU