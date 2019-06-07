2019-06-07T09:57:51+03:00
Экономика

В Псковской области откроют офисы по развитию культуры и образования

Соглашение о реализации нового проекта было подписано в рамках Петербургского экономического форума
Анна БЫСТРОВА
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Псковская область включилась в проект по развитию чтения одной из первыхПсковская область включилась в проект по развитию чтения одной из первых
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В Псковской области появятся «проектные офисы» по развитию культуры и образования. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соглашение об этом заключили Российская государственная библиотека, Российский книжный союз и Фонд содействия социальному развитию «Инносоциум».

Документ о реализации национального проекта «Культура» был подписан 6 июня губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором Российской государственной библиотеки Вадимом Дудой на псковском стенде ПМЭФ. В рамках национального проекта в Псковской области откроются модельные библиотеки — «проектные офисы» по развитию культуры и образования.

Предполагается, что в год в России будет открываться около 100 современных библиотек. Псковская область намерена активно подключиться к реализации проекта со следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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