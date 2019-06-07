Иван Цецерский сложил с себя полномочия секретаря городского отделения партии "Единая Россия"

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-07T10:23:24+03:00

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Иван Цецерский написал заявление о сложении полномочий секретаря Псковского городского отделения «Единой России», а также регионального координатора партийного проекта «Городская среда». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", данное решение связано с переездом бывшего главы города в Москву.

Отныне Иван Цецерский будет работать в должности председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления требует переезда в Москву. В ближайшее время президиум регионального политсовета Партии назначит нового исполняющего обязанности секретаря горродского отделения «Единой России». Кандидатуры нового секретаря, как и кандидат в главы города Пскова, будут определены на Конференции городского отделения Партии.

КСТАТИ

Елена Полонская на данный момент является исполняющей обязанности главы Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU