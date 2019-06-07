Житель Псковской области угрожал топором своей подруге

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-07T10:31:04+03:00

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Житель Дедовичского района привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, суд вынес обвинительный приговор в отношении 54-летнего дедовичанина.

Выяснилось, что 2 апреля 2019 года мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Там он поссорился со своей подругой. Чтобы напугать свою сожительницу, мужчина стал угрожать ей топором. Затем житель Дедовичского района замахнулся им на свою подругу, угрожая убить её.

Суд Дедовичского района посчитал, что у женщины были веские основания опасаться осуществления этой угрозы. Поэтому признал вину дедовичанина и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

К настоящему моменту приговор суда ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU