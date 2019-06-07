2019-06-07T10:48:32+03:00
Экономика

Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором "Россети Северо-Запад"

Оно подписано 7 июня в рамках петербургского экономического форума
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором "Россети Северо-Запад". Фото: АПОМихаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором "Россети Северо-Запад". Фото: АПО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, они договорились о партнерстве в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

В частности, были сформированы планы модернизации электросетевой инфраструктуры, в том числе с применением цифровых технологий. Это соглашение позволит улучшить эффективность взаимодействия компании и региона с учетом стратегического вектора развития российской энергетической отрасли.

в свою очередь Михаил Ведерников отметил, что формированиеприятного инвестиционного климата на территории Псковской области не представляется возможным без развития и модернизации электроэнергетической отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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