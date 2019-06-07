В Пскове во время Ганзейских дней пройдёт международный кинофестиваль «Западные ворота»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-07T11:16:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинофестиваль «Западные ворота» пойдёт в Пскове во время 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени с 27 по 30 июня. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на фестивале представят пять программ.

В их числе конкурс для молодых режиссеров городов Ганзейского союза, программа короткометражного кино и «Ленфильм-клуб». Фестиваль объединит более 20 фильмов. Мероприятие пройдет на трех площадках: Большом концертном зале Псковской областной филармонии, проектном офисе «Команда-2018», кинотеатре «Смена».

Участников фестиваля ждут встречи с режиссерами, а также кинопоказы фильмов, которые снимались в разных уголках Псковской области: Пскове, Изборске, сельце Михайловском. По итогам конкурсной программы жюри фестиваля, состоящее из известных актёров, режиссёров и кинопродюсеров, выберет лучший фильм фестиваля.

Впоследствии организаторы намерены сделать мероприятие ежегодным.

ИСТОЧНИК KP.RU