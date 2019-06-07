2019-06-07T11:49:28+03:00
Происшествия

Нетрезвых водителей иномарок из Псковской области привлекут к уголовной ответственности

Мужчин накажут за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения
Анна БСТРОВА
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Оба водителя уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушениеОба водителя уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушениеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области к уголовной ответственности привлекут двух мужчин, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушители пойманы полицейскими во время проведения плановых мероприятий.

В селе Середка вечером 5 июня полицейские остановили иномарку «ДЭУ-Нексия», за рулем которой находился 28-летний местный житель. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее житель Псковской области уже подвергался наказанию за аналогичное правонарушение.

Схожая ситуация произошла и в Острове 6 июня. Вечером сотрудники полиции задержали на улице Шумейко автомобиль «Опель». За рулём находился мужчина 1982 года рождения. Житель Острова также оказался в нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции проводят проверки по данным фактам. Нетрезвые водители, в течение года повторно задержанные за рулем в состоянии опьянения, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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