2019-06-07T12:38:21+03:00
Экономика

Сбитень на Пушкиногорских травах попробовал полпред Александр Гуцан на стенде региона на ПМЭФ-2019

Полпреду также представили крупных псковских промышленных производителей и псковские деликатесы
Василиса Алексеева
Поделиться:
Пушкиногорский сбитень известен за пределами Псковской области.Пушкиногорский сбитень известен за пределами Псковской области.
Изменить размер текста:

Полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана угостили сбитнем, приготовленным на травах Пушкиногорья, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации. Дегустация состоялась на стенде Псковской области, который представлена на ПЭМФ -2019.

Полпреда также познакомили с крупнейшими промышленными предприятиями региона, которые презентуют себя на стенде: завод электротехнического оборудования, Псковский электромашиностроительный завод, и инвестиционными возможностями ОЭЗ ППТ «Моглино».

Помимо промышленных достижений региона Александру Гуцану показали нашу лучшую сельхозпродукцию: сыры Великолукского молочного комбината, хлебобулочные изделия от Псковского хлебокомбината, мясную продукцию от ПсковАгроИнвеста, клюкву в сахаре от Красногородского хлебокомбината, пастилу и мармелад от печорского товаропроизводителя.

КСТАТИ

Псковская область впервые за всю историю ПМЭФ представила собственный стенд.Делегацию региона возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках форума уже заключен ряд соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук стало легче после лучевой терапии
В Псковской области почти на 5 процентов выросла заболеваемость ВИЧ-инфекциями
Губернаторы Псковской и Архангельской областей поставили подписи под соглашением о сотрудничестве
В Псковской области пограничники предотвратили ввоз сигарет на полмиллиона рублей
Псковская область укрепит международные связи при помощи Россотрудничества
Псковским должникам не удалось избежать обязательных работ за неуплату алиментов
Нетрезвых водителей иномарок из Псковской области привлекут к уголовной ответственности
В Пскове во время Ганзейских дней пройдёт международный кинофестиваль «Западные ворота»
Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором "Россети Северо-Запад"
Житель Псковской области угрожал топором своей подруге
Иван Цецерский сложил с себя полномочия секретаря городского отделения партии "Единая Россия"
В Псковской области откроют офисы по развитию культуры и образования
В пятерку лучших пушкинских мест вошла Псковская область
Детский инжиниринговый центр появится в Пскове
Концерт памяти псковского гитариста Егора Студинова пройдёт в областном центре
В Псковской области осудили группу наркоторговцев
Губернатор Псковской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с "Транснефтью"
«Псков-747» завоевал путевку на Суперфинал турнира «Локобол-РЖД-2019»