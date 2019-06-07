Сбитень на Пушкиногорских травах попробовал полпред Александр Гуцан на стенде региона на ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-07T12:38:21+03:00

Полпреду также представили крупных псковских промышленных производителей и псковские деликатесы

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Полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана угостили сбитнем, приготовленным на травах Пушкиногорья, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации. Дегустация состоялась на стенде Псковской области, который представлена на ПЭМФ -2019.

Полпреда также познакомили с крупнейшими промышленными предприятиями региона, которые презентуют себя на стенде: завод электротехнического оборудования, Псковский электромашиностроительный завод, и инвестиционными возможностями ОЭЗ ППТ «Моглино».

Помимо промышленных достижений региона Александру Гуцану показали нашу лучшую сельхозпродукцию: сыры Великолукского молочного комбината, хлебобулочные изделия от Псковского хлебокомбината, мясную продукцию от ПсковАгроИнвеста, клюкву в сахаре от Красногородского хлебокомбината, пастилу и мармелад от печорского товаропроизводителя.

КСТАТИ

Псковская область впервые за всю историю ПМЭФ представила собственный стенд.Делегацию региона возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках форума уже заключен ряд соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU