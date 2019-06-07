2019-06-07T12:42:07+03:00
Экономика

Псковская область укрепит международные связи при помощи Россотрудничества

Соглашение подразумевает поддержку соотечественников на рубежом и другие направления взаимодействия
Анна БЫСТРОВА
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Договорённость укрепит связи региона в научно-технической, образовательной, культурной и экономической сферахДоговорённость укрепит связи региона в научно-технической, образовательной, культурной и экономической сферах
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На площадке экономического форума Псковская область и Россотрудничество договорились о взаимодействии. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соглашение направлено на развитие международных связей региона в научно-технической, образовательной, культурной и экономической сферах.

Взаимодействие с Россотрудничеством позволит поддержать русский язык в иностранных государствах и привлечь зарубежную молодежь для обучения в Псковскую область. Договорённость подразумевает и взаимодействие с объединениями соотечественников за рубежом.

В рамках соглашения пройдут круглые столы, выставки и презентации социально-экономического, научно-образовательного и туристского потенциала Псковской области, а также тематические праздники и фестивали.

- Псковская область — это приграничный регион, и можно многое сделать в сфере международного гуманитарного сотрудничества, — заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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