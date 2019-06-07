2019-06-07T13:36:13+03:00
Происшествия

В Псковской области пограничники предотвратили ввоз сигарет на полмиллиона рублей

Злоумышленники упаковали их в полиэтилен и спрятали в грузовых вагонах
Анна БЫСТРОВА
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В грузовых вагонах нарушители пытались провести сигареты через границу РоссииВ грузовых вагонах нарушители пытались провести сигареты через границу России
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Во время досмотра грузового поезда пограничники железнодорожного пункта пропуска «Себеж» нашли в двух вагонах посторонние предметы. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, по документам из России за границу везли сыпучий груз.

Вместо задекларированных товаров сотрудники границы нашли брикеты, упакованные в полиэтилен. Вагоны отцепили и отправили на тщательный досмотр с участием сотрудников таможни. При досмотре присутствовал и грузоотправитель. Внутри брикетов оказались около 6800 пачек сигарет производства одной из бывших союзных республик.

Товар передали сотрудникам Псковской таможни для дальнейшего разбирательства. Примерная стоимость изъятого груза составляет 480 тысяч рублей.

В настоящее время специалисты устанавливают причастных к незаконному провозу товара через границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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