В Псковской области пограничники предотвратили ввоз сигарет на полмиллиона рублей
Во время досмотра грузового поезда пограничники железнодорожного пункта пропуска «Себеж» нашли в двух вагонах посторонние предметы. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, по документам из России за границу везли сыпучий груз.
Вместо задекларированных товаров сотрудники границы нашли брикеты, упакованные в полиэтилен. Вагоны отцепили и отправили на тщательный досмотр с участием сотрудников таможни. При досмотре присутствовал и грузоотправитель. Внутри брикетов оказались около 6800 пачек сигарет производства одной из бывших союзных республик.
Товар передали сотрудникам Псковской таможни для дальнейшего разбирательства. Примерная стоимость изъятого груза составляет 480 тысяч рублей.
В настоящее время специалисты устанавливают причастных к незаконному провозу товара через границу.
ИСТОЧНИК KP.RU