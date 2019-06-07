2019-06-07T14:35:05+03:00
Политика

Губернаторы Псковской и Архангельской областей поставили подписи под соглашением о сотрудничестве

Сотрудничество рассчитано на 3 ближайших года
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Губернаторы Псковской и Архангельской областей поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. Фото: АПОГубернаторы Псковской и Архангельской областей поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. Фото: АПО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписали план совместных мероприятий между регионами. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, он рассчитан на три ближайших года

В документе оговариваются действия по реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма, агропромышленного комплекса, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта, здравоохранения.

Также документ направлен на привлечение заинтересованных инвесторов к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территориях обоих регионов, содействие развитию партнерства между сельскохозяйственными товаропроизводителями. также предполагается обмен опытом по вопросам строительства объектов жилищного, социального и инженерного назначения, а также организация совместных межобластных конференций, семинаров и выставок-презентаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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