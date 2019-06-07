СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-07T15:28:00+03:00

В Псковской области почти на 5 процентов выросла заболеваемость ВИЧ-инфекциями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего заболевают люди от 30 до 49 лет

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В Псковской области заболеваемость ВИЧ-инфекциями выросла почти на 5 процентов. Об этом передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков" с пресс-конференции с участием главного врача центра СПИД Псковской области Ираида Сивачева

- Люди старших возрастных групп забывают, что могут встретиться с этим заболеванием и теряют бдительность. Мы и будем продолжать и расширять тестирование на ВИЧ, чтобы избежать смертельных последствий от СПИДа. Необходимо помнить, что ВИЧ инфекция всегда касается того, кто уверен, что не столкнётся с ней, - заметила Ираида Сивачева. - Мы продолжаем оставаться регионом с низкой заболеваемостью ВИЧ, но существует опасность распространения инфекции на Северо-Западе из-за близкого нахождения рядом Ленинградской области.

По-прежнему преобладает инфицирование половым путём, но есть 12 процентов тех, кто заражается ВИЧ из-за употребления наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU