В Псковской области почти на 5 процентов выросла заболеваемость ВИЧ-инфекциями
В Псковской области заболеваемость ВИЧ-инфекциями выросла почти на 5 процентов. Об этом передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков" с пресс-конференции с участием главного врача центра СПИД Псковской области Ираида Сивачева
- Люди старших возрастных групп забывают, что могут встретиться с этим заболеванием и теряют бдительность. Мы и будем продолжать и расширять тестирование на ВИЧ, чтобы избежать смертельных последствий от СПИДа. Необходимо помнить, что ВИЧ инфекция всегда касается того, кто уверен, что не столкнётся с ней, - заметила Ираида Сивачева. - Мы продолжаем оставаться регионом с низкой заболеваемостью ВИЧ, но существует опасность распространения инфекции на Северо-Западе из-за близкого нахождения рядом Ленинградской области.
По-прежнему преобладает инфицирование половым путём, но есть 12 процентов тех, кто заражается ВИЧ из-за употребления наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU