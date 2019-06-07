2019-06-07T16:33:19+03:00
Политика

Псковская делегация приняла участие в заседании под руководством президента

Это центральное событие ПМЭФ
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Псковская делегация приняла участие в заседании под руководством президента. Фото: АПОПсковская делегация приняла участие в заседании под руководством президента. Фото: АПО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в заседании, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации региона, эта Сессия — центральное событие второго дня Петербургского международного экономического форума.

Участниками заседания стали лидеры ряда европейскихстран, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьеры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини и почетный гость ПМЭФ-2019, председатель Китайской народной Республики Си Цзинпин, который находится в России с официальным визитом.

В своем выступлении Глава государства остановился на проблемах мировой экономики и политики, а также рассказал о реализуемых в России национальных проектах, задачах по повышению благосостояния граждан и идеях по оптимизации системы глобального управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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