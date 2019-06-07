Тестирование на выявление ВИЧ прошли 862 жителя Псковской области

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-07T16:52:02+03:00

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В рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», традиционно проходившей с 14 по 19 мая, 862 жителя Псковской области прошли тестирование на выявление вируса. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции с участием главного врача центра СПИД Псковской области Ираиды Сивачевой.

Для того, чтобы привлечь население к тестированию, центр предлагал псковичам поощрительные призы и устраивал конкурсы. С удовольствием участвовали люди младше 30 лет. Но люди старших возрастных групп составляли всего 40-45% пришедших. Хотя именно эта возрастная группа более всего подвержена ВИЧ.

- Тестирование позволяет обнаружить инфекцию ещё на тех стадиях, когда ВИЧ не перешёл в СПИД. В этом случае человеку ещё можно помочь, - заключила Ираида Сивачева.

КОНКРЕТНО

За пять месяцев 2019 года в Псковской области выявлено 55 новых случаев заболевания ВИЧ. Заболеваемость инфекциями возросла на 4,8%. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Дновском, Дедовичском и Великолукском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU